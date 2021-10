Ciak per Wonka, Chalamet è il personaggio di Dahl

ROMA, 01 OTT - Primo ciak per "Wonka" della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all'Oscar Timothée Chalamet ("Dune", "Chiamami col tuo nome"), diretto dal pluripremiato regista Paul King (i film di "Paddington"). I produttori del film sono il candidato all'Oscar David Heyman ("C'era una volta... a Hollywood"), Luke Kelly e Alexandra Derbyshire. Le riprese si svolgono nel Regno Unito. Il film uscirà nelle sale nel 2023 distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. "Wonka" è basato sui personaggi di Roald Dahl, in particolare su Willy Wonka, e si svolge prima degli eventi de La fabbrica di cioccolato. Nel film recitano Rowan Atkinson ("Johnny English" e "Mr. Bean", "Love Actually - L'amore davvero"), Mathew Baynton ("The Wrong Mans", "Ghosts"), Jim Carter ("Downton Abbey"), l'attrice Premio Oscar Olivia Colman ("La Favorita"), Tom Davis ("Paddington 2", "King Gary"), Simon Farnaby (i film di "Paddington", "Rogue One: A Star Wars Story"), Rich Fulcher ("Storia di un matrimonio" , "Disincanto"), la candidata all'Oscar Sally Hawkins ("La forma dell'acqua - The Shape of Water", "Paddington", "Spencer"), Kobna Holdbrook-Smith ("Paddington 2", "Zack Snyder's Justice League", "Il ritorno di Mary Poppins"), Paterson Joseph ("Vigil", "Noughts + Crosses"), il vincitore dell'Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key ("The Prom", "Schmigadoon"), Calah Lane ("Verrà il giorno…"), Matt Lucas ("Paddington", "Little Britain"), Colin O'Brien ("The Mothership"), Natasha Rothwell ("The White Lotus", "Insecure"), Rakhee Thakrar ("Sex Education", "Four Weddings and a Funeral ") ed Ellie White ("The Other One", "The Windsors"). Il regista Paul King è anche sceneggiatore della pellicola insieme al co-autore di "Paddington 2" Simon Farnaby (insieme a Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathanson e Steven Levenson). Michael Siegel e Rosie Alison sono i produttori esecutivi. Il team creativo include il direttore della fotografia nominato all'Oscar Seamus McGarvey, lo scenografo candidato all'Oscar Nathan Crowley, il montatore Mark Everson e la costumista premio Oscar Lindy Hemming. Neil Hannon della band The Divine Comedy sta scrivendo le canzoni originali per il film. (ANSA).