Omaggio ai Pink Floyd per 50/mo film-concerto in scavi Pompei

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 30 SET - Dal 4 al 7 ottobre 1971 i Pink Floyd entrarono negli Scavi archeologici di Pompei (Napoli) per registrare un film-concerto che rappresenta una pietra miliare del rock, dal titolo "Pink Floyd: Live at Pompeii". Il sindaco della città degli scavi, Carmine Lo Sapio annuncia una serie di eventi che vogliono rievocare quel "pezzo di storia" in occasione del 50mo anniversario di quel film-concerto. "Stiamo mettendo in cantiere tutta una serie di iniziative per celebrare come merita questo traguardo - annuncia Lo Sapio - e, assieme al direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, vogliamo in tal modo rendere onore ai Pink Floyd e ad Adrian Maben che con il proprio contributo hanno ulteriormente arricchito il nome della città di Pompei agli occhi del mondo. In cantiere ci sono una serie di manifestazioni tra Parco archeologico e città nuova che, di certo, non deluderanno fans e visitatori". (ANSA).