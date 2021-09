Musica: fisarmonicista di 8 anni conquista Pif Castelfidardo

CASTELFIDARDO, 30 SET - A 8 anni ha sbaragliato i concorrenti più grandi, salendo sul gradino più alto del podio del PIF Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo (Ancona). Francesco Gorga, di Policastro (Salerno), piccolo prodigio della fisarmonica, si è aggiudicato la vittoria nella categoria Word Music del più importante concorso internazionale per fisarmonicisti. Il ragazzino è stato premiato da Edoardo Bennato, dopo il concerto di apertura del festival, sul palcoscenico del Parco delle Rimembranze della città marchigiana simbolo dell'artigianato artistico musicale. Francesco è il più giovane tra i partecipanti al concorso che nell'edizione di quest'anno, la 46esima, conta più di 200 musicisti da 20 nazioni. Il Pif proseguirà fino a sabato 2 ottobre. Il premio principale avrà un vincitore assoluto, selezionato da una giuria internazionale presieduta dal fisarmonicista e compositore Corrado Rojac. Previsti premi speciali, tra cui quello per la miglior interprete donna (Premio Femme Up), ideato per sostenere la carriera delle musiciste. (ANSA).