Pif al Bif, l'umorismo sulla mafia aiuta a smitizzarla

BARI, 30 SET - "Parlo di mafia nei film ma come so raccontarla, con ironia e umorismo, l'importante è essere leggeri ma non superficiali. Credo che l'umorismo aiuti a smitizzare qualcosa che secondo me non merita di essere mito. La mafia è mitologica, il mafioso nella Palermo di trent'anni fa meritava rispetto, e io questa cosa non l'ho mai accettata. Allora sdrammatizzare, prenderla in giro, serve a far cadere il re dal trono". A parlare è Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ospite al Bif&st, il Bari international film festival. Pif , regista, attore e scrittore, è stato ospite del Focus su 01, nel teatro Margherita di Bari, dopo la proiezione del suo primo film "La mafia uccide solo d'estate" del 2013. "In Sicilia a quei tempi - ha detto Pif - non si negava l'esistenza della mafia, si pensava che negarne la pericolosità era un modo per sopravvivere. Tutto è cambiato con le stragi del '92. Quando poi nel 2014 è esplosa la mia popolarità, ho sfogato il mio ego con l'idea 'io cambierò il mondo'" ed così che in quella fase si è rafforzato il suo attivismo con le associazioni antimafia. "Non voglio essere leader di una rivoluzione, ma voglio partecipare" ha detto Pif, spiegando che "il nostro ruolo, il ruolo degli artisti è smuovere un po'". A margine, rispondendo all'ANSA sul ruolo che ogni cittadino può avere nella lotta alla criminalità, nel giorno in cui a Bari c'è stato un omicidio, forse maturato in contesti mafiosi, Pif dice: "La cosa che non dobbiamo fare è dire 'finché si scannano tra di loro non ci riguarda', un pensiero devastante, perché con questo atteggiamento abbiamo lasciato le città in mano al crimine e alla mafia. Facciamo tesoro degli errori del passato e svegliamoci. Non ritorniamo a quel ragionamento, perché anche la morte di un criminale ci riguarda". (ANSA).