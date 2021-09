Cinema: retrospettiva di Peter Forgacs ad Archivio Aperto

BOLOGNA, 30 SET - Si intitola 'Hidden Histories. The Found Footage Films of Péter Forgács' la retrospettiva dedicata a Péter Forgács, artista e regista ungherese di fama mondiale, nell'ambito della XIV edizione di Archivio Aperto, il festival di Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna dedicato alla riscoperta del patrimonio cinematografico privato e inedito d'archivio che vede protagonisti film amatoriali, indipendenti, sperimentali e documentari su pellicola in formato ridotto. Forgács, considerato un maestro del 'found footage film' e pioniere nell'archiviazione e rielaborazione dei film amatoriali, sarà a Bologna l'11 e 12 ottobre per presentare in anteprima italiana i suoi due ultimi film e condurre un workshop sul suo trentennale lavoro. Fino al 27 ottobre i suoi film saranno disponibili gratuitamente sul sito mymovies.it, un'occasione per conoscere l'opera del regista di 'The Maelstrom', noto soprattutto per i suoi film ed installazioni spesso basati su pellicole amatoriali degli anni Venti e Ottanta, che documentano vite ordinarie sconvolte dai traumi storici, dalle guerre alla Shoah ai regimi autoritari. La serie 'Private Hungary', monumentale opera in progress iniziata nel 1988, è giunta al ventesimo episodio e proiettata in Festival e musei di tutto il mondo: gli ultimi due film sono 'Kemény György' (2017), sulla figura dell'artista pop del titolo, ennesimo protagonista di un secolo che si riflette sul nostro presente portandosi dietro storie di guerra e di avanguardia sotto il regime comunista, e 'Venom-A Diva in Exile' (2018), che attraverso un racconto e la voce della scrittrice Zsófia Bán rievoca la vicenda della cantante e star del cinema ungherese Katalin Karády, finita in rovina durante la guerra e poi costretta ad abbandonare le scene e scappare in Brasile durante il regime comunista, dopo avere aiutato gli ebrei ed essere accusata di essere una spia degli alleati. (ANSA).