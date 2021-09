Sanremo: aperte le iscrizioni ad Area Sanremo

ROMA, 30 SET - Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2021 di Area Sanremo, l'unico concorso che dà la possibilità a quattro artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di "Sanremo Giovani", prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Per iscriversi è necessario scaricare il bando ufficiale dal sito www.area-sanremo.it, compilare la domanda di iscrizione online e inviare il materiale richiesto entro il 21 ottobre. Quest'anno è stata istituita la nuova figura del garante, che ascolterà le esigenze e le problematiche dei partecipanti al concorso, sottoponendole all'attenzione della Commissione di Valutazione, della Fondazione Orchestra Sinfonica e della direzione artistica. Il garante di questa edizione sarà Massimiliano Longo. Area Sanremo è organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, dedicata ai giovani artisti di età compresa tra i 16 e i 30 anni non ancora compiuti al 1 gennaio 2022 (singolo, duo o gruppo). La Direzione Artistica di Area Sanremo sarà a cura di Massimo Cotto. I 2 brani presentati, uno destinato alle audizioni e l'altro per l'eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dovranno essere inediti, in lingua italiana e della durata di 3 minuti e 30 secondi. Le canzoni saranno selezionate dalla Commissione di Valutazione composta da Franco Zanetti (Presidente), Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi. Al termine della prima fase eliminatoria, si aggiungeranno alla Commissione il maestro Giuseppe Vessicchio (in qualità di Presidente) e Piero Pelù. Il commissario supplente sarà Maurilio Giordana. Il Presidente Onorario della Commissione di Valutazione sarà Vittorio De Scalzi. I vincitori di Area Sanremo avranno la possibilità di sostenere un'audizione davanti alla Commissione Artistica della Rai, che decreterà i quattro artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani. (ANSA).