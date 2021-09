Medusa in sala, da doppio Genovese a Martone

ROMA, 30 SET - Due film di Paolo Genovese, Supereroi (a Natale) , sui difficili percorsi di coppia, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, e, l'anno prossimo 'Il primo giorno della mia vita', con Toni Servillo, Margherita Buy, Valerio Mastandrea e Sara Serraiocco; Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino tratto dal romanzo di Ermanno Rea; Tutti a bordo, la nuova commedia corale di Luca Miniero e i nuovi progetti ancora in fase di sviluppo di Ficarra & Picone e Aldo Giovanni e Giacomo. Sono fra i titoli del listino Medusa 2021 /2002: una ripartenza in sala nel segno dei generi a cominciare dalla commedia in diverse gradazioni, dando sempre un ruolo di primo piano al cinema italiano con i suoi autori e guardando alle storie, spiega l'ad e vicepresidente dalla società di produzione e distribuzione, Giampaolo Letta. Ad aprire la stagione, Con tutto il cuore, nuova commedia degli equivoci di Vincenzo Salemme tratta da un suo lavoro teatrale (7 ottobre). Seguono fra gli altri, la coppia Matano - Abatantuono per Una notte da dottore di Guido Chiesa (28 ottobre); le uscite evento per tre giorni, da 18 al 20 ottobre, del nuovo film di Marco Tullio Giordana, Yara sul caso Gambirasio, con Isabella Ragonese e Alessio Boni, poi in arrivo su Netflix, e dal 2 al 4 novembre del film opera con mattatore Claudio Baglioni, 'In questa storia che è la mia' dal suo ultimo album di inediti. Esce come evento anche Trafficante di virus di Costanza Quatriglio (dal 29 novembre al primo dicembre) con Anna Foglietta , tratto dal libro di Ilaria Capua che poi approderà su Amazon prime Video. Per quanto riguarda invece Checco Zalone, da sempre con i suoi campioni d'incasso di casa a Medusa (l'ultima commedia Tolo Tolo ha debuttato a gennaio 2020), "è ancora troppo presto per parlare di un nuovo film - spiega Letta -. Passano sempre circa quattro anni tra un suo progetto e l'altro". (ANSA).