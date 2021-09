Ridley Scott, preparo Il Gladiatore 2

ROMA, 30 SET - Ridley Scott 83 anni e un mare di progetti. Dopo aver presentato alla Mostra del cinema di Venezia il kolossal medioevale The Last Duel con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck e Jodie Comer e in attesa del debutto dell'atteso House Of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver, a Empire ha annunciato un sequel di uno dei suoi film blockbuster, Il Gladiatore. Lo comincerà dopo aver terminato Napoleone "Sto già scrivendo Gladiator adesso", ha detto. "Quindi quando avrò finito Napoleone, il Gladiatore sarà pronto per partire". Kitbag (il titolo del film) racconta l'ascesa al potere di Napoleone Bonaparte interpretato da Joaquin Phoenix (il Commodo del Gladiatore!) mentre Giuseppina è Jodie Comer, la protagonista di The Last Duel. (ANSA).