Primo ciak per "My Soul Summer" con Casadilego

ROMA, 30 SET - Sono partite in questi giorni le riprese di My Soul Summer per la regia di Fabio Mollo con protagonista la cantante Casadilego (per la prima volta sullo schermo), vincitrice lo scorso anno di X Factor. My Soul Summer è l'estate di Anita, 17 anni e tutto ancora da scoprire. L'incontro con un famoso cantante in un'estate diversa da tutte le altre le farà conoscere il suo talento e la sua vera passione: la musica. My Soul Summer è il terzo lungometraggio di Fabio Mollo, molto attivo anche nelle serie tv: "My Soul Summer è un romanzo di formazione - dichiara il regista -. È quell'estate che capita una volta sola nella vita. È l'estate di Anita, che trova in sé una voce che non pensava di avere, e che la cambierà per sempre". Casadilego, al suo esordio nel cinema nel ruolo di Anita, sarà affiancata da Tommaso Ragno nel ruolo di Vins, Luka Zunic, Agnese Claisse, con Anna Ferzetti e con la partecipazione di Lunetta Savino. Il film, le cui riprese sono in corso in Calabria per concludersi a Roma a fine ottobre, è una produzione Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema ed è prodotto da Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone per Bartleby Film, Silvio Maselli e Daniele Basilio per Fidelio. Il film è scritto da Doriana Leondeff e Antonio Leotti, la fotografia è di Daniele Ciprí, il montaggio di Filippo Montemurro, i costumi di Sara Fanelli e Camilla Giuliani, la scenografia di Eleonora Devitofrancesco. (ANSA).