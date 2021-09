Alvise Casellati riscopre Franchetti e lo porta in Russia

VENEZIA, 29 SET - Successo di critica e pubblico per la rappresentazione per la prima volta in Russia, in forma di concerto, del 'Cristoforo Colombo' di Alberto Franchetti. Si tratta di un dramma lirico in tre atti ed epilogo su libretto di Luigi Illica, la cui prima rappresentazione si tenne il 6 ottobre 1892 al Teatro Carlo Felice di Genova. Il concerto, diretto dal padovano Alvise Casellati, ha suggellato la chiusura della stagione musicale del teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Un evento che ha segnato una tappa nella riscoperta di Franchetti, dimenticato autore veneziano. A riscoprirlo e a restituirgli una giusta misura d'artista nel mondo proprio Casellati che ne ha ricostruito con approfondito studio musicologico il viaggio artistico e filologico. Una sorta di celebrazione che Casellati aveva proposto già al Festival della Valle d'Itria nel 2017 e che vede oggi il Teatro Mariinsky in prima fila e a seguire il Teatro di Bonn, facendo entrare l'opera di Franchetti nel progetto culturale "Fokus '33" dedicato alle opere abbandonate dopo le leggi razziali. (ANSA).