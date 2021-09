Musica: Bologna Jazz Festival, i concerti nei teatri

BOLOGNA, 27 SET - Mentre si sta ultimando il cartellone con gli appuntamenti nei locali, sono stati definiti i concerti in teatro del Bologna jazz festival - in programma dal 28 ottobre al 18 novembre - che ospiterà Paolo Fresu con 'Heroes', il progetto dedicato a David Bowie con un ampio organico; l'inedito duo di John Scofield e Dave Holland; i cubani Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola. L'1 novembre al 'Manzoni' il trombettista Fresu guiderà un sestetto per un omaggio alla musica di Bowie, affiancato tra gli altri dalla cantante Petra Magoni e dal trombonista Gianluca Petrella. Il chitarrista John Scofield e il contrabbassista Dave Holland (9 novembre al 'Duse') sono nomi ai livelli più alti del jazz per una proposta di stampo cameristico. Il 14 novembre, al 'Manzoni', il pianista Gonzalo Rubalcaba (noto per le sue collaborazioni con jazzisti di primo piano) e la cantante Aymée Nuviola presenteranno 'Viento y tiempo', un viaggio nella più appassionante musica afro-cubana. Il festival oltre che nei locali cittadini (tra cui Cantina Bentivoglio, Camera jazz&music club e Bravo caffè) si estenderà anche all'area metropolitana e alle province di Ferrara, Forlì e Modena. (ANSA).