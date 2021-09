S. Cecilia: Galliano e il suo oratorio ''Les chemins noirs''

ROMA, 27 SET - Richard Galliano nella prima esecuzione mondiale nella versione per orchestra del suo oratorio ''Les chemins noirs'' (i sentieri cupi). E' l' appuntamento con il grande fisarmonicista che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone mercoledì 29 settembre alle 21 nell' Auditorium Parco della Musica a chiusura della sua stagione estiva. Il concerto prevede anche l' omaggio ''Il mio Piazzolla'', una selezione di brani del compositore argentino di cui Galliano è considerato il massimo interprete, nel centenario della nascita. Sul palco si esibiranno con lui gli archi e il Coro dell' Accademia Nazionale diretto da Piero Monti, voce recitante Tommaso Ragno. Les chemins noirs è ispirato all'opera letteraria di René Frégni con musica originale di Richard Galliano su libretto di Francine Couturier. L'opera ripercorre il viaggio di un uomo emarginato e gettato sulle strade, in una fuga in cui convivono violenza e poesia, umorismo e derisione. Richard Galliano, mette tutto il suo talento e la ricchezza della sua scrittura musicale al servizio di un testo energico a cui danno forza e sollievo la sua sensibilità e il suo eclettismo. La produzione è realizzata in collaborazione con Le Seine Musicale-Paris, il Romaeuropa Festival 2021 e l'Ambasciata Argentina. (ANSA).