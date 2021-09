Tony Bennet e Lady Gaga, ancora insieme per Cole Porter

MILANO, 27 SET - S'intitola 'Love for sale' il nuovo album, in uscita il primo di ottobre, che vede ritrovarsi la leggendaria voce di Tony Bennett con quella Lady Gaga. Il progetto discografico segue il successo che la collaborazione aveva già portato nel 2014, con il precedente 'Cheek to cheek'. Il nuovo lavoro condiviso dai due è un tributo a Cole Porter e sarà anche l'ultimo album della carriera di Bennet, oltre ad essere quello che festeggia i dieci anni di collaborazione complessivi tra i due artisti. In scaletta ci sono dieci brani, dodici per la versione 'deluxe', che vanno da 'It's De Lovely' a 'You're the top', passando per una serie di altri celebri titoli come 'Night and Day', 'I concentrate on you', 'Dream dancing' e 'I get a kick out of you', cover di Porter tratta dal musical 'Anything goes' e brano che ha inaugurato il nuovo progetto dei due. (ANSA).