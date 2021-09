Bif&st: Querido Fidel, favola comunista tutta napoletana

ROMA, 27 SET - QUERIDO FIDEL opera prima di Viviana Calò è una favola comunista in salsa napoletana che passa oggi a ItaliaFilmFest, sezione competitiva del Bif&st 2021. "L'idea centrale del film è molto semplice - dice la regista -. Che succederebbe se un uomo decidesse di vivere il proprio quotidiano, seguendo esclusivamente i propri ideali? Il protagonista della mia storia altro non è che un sognatore, un 'picchiatello', che vive l'eterno conflitto tra la propria ideologia e la realtà con cui è costretto a confrontarsi tutti i giorni. Questo contrasto si amplifica maggiormente nelle differenze tra generazioni: quella di chi è cresciuto a 'pane e rivoluzione' e quella di chi, i più giovani, sono invece cresciuti nel mito del consumo e del capitalismo". Chi è mai questo picchiatelo? Si chiama Emidio (Gianfelice Imparato), cinquantenne comunista napoletano di fede cubana che scrive ogni mese al Fidel e, cosa bizzarra, il 'comandante' regolarmente gli risponde. Siamo nel 1991 con un Unione sovietica vicina alla dissoluzione, un destino condiviso dalla stessa Cuba. Ma nonostante questo la fede comunista di Emidio è più che intatta, anzi è sempre più vivace. Spalleggiato dalla fedele e comprensiva moglie, da vecchi compagni troppo revisionisti e da un figlio sbagliato dal cuore imperialista - nonostante lo abbia chiamato Ernesto (proprio come il Che) - il nostro supereroe rosso vede complotti dappertutto. Non solo, da parte sua anche voglia di piccole rivoluzioni urbane come se da queste potessero dipendere chissà quali cambiamenti. (ANSA).