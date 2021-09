Bif&st: Gerini e Lucia Sardo, modernità vs tradizione

BARI, 25 SET - Una donna moderna piena di fisime e problemi e una, al contrario, più semplice, radicata alle tradizioni e soprattutto a una casa dove vive da sempre e che non vuole lasciare. Da qui SULLA GIOSTRA, storia al femminile diretta da Giorgia Cecere (Il primo incarico, In un posto bellissimo) con protagoniste Claudia Gerini e Lucia Sardo. In concorso oggi al Bari International Film Festival e dal 30 settembre in sala con Notorious Pictures il film mette così a confronto Irene (Gerini), una produttrice cinematografica che da anni vive a Roma dopo aver abbandonato il paese di origine, in Salento, in cui invece continua ad abitare Ida (Sardo) la tata di famiglia. Per Irene quasi una seconda madre, questa Ida, ricca di saggezza popolare e silenzi. Quando la madre di Irene decide però di vendere la villa di famiglia, la produttrice, con tanto di figlio adolescente e ex marito assente, pensa bene che dei soldi possano fargli comodo. Ma il problema si rivelerà proprio Ada che si rifiuta di lasciare la casa. Irene dovrà così tornare in quel paesino, che si è ormai lasciata alle spalle, per cacciare Ada. Una cosa quest'ultima che non si rivelerà affa facile perché entrambe si troveranno dentro a una grande giostra fatta di sentimenti, storia familiare e radici. (ANSA).