Il Bellaria Film Festival premia Pupi Avati e Silvio Orlando

RIMINI, 25 SET - Pupi Avati e Silvio Orlando saranno premiati domenica 26 settembre in occasione dell'ultima giornata del 39/o Bellaria Film Festival, al Cinema Teatro Astra. Ad Avati, "tra i registi che più si sono distinti per un percorso autoriale importante, dal cinema di genere a commedie dallo stile molto personale", è stato assegnato il Premio alla Carriera: a consegnargli il riconoscimento sarà Vittorio Sgarbi, ospite della serata in occasione della proiezione di 'Lei mi parla ancora', ultimo film del regista emiliano tratto dal romanzo autobiografico del papà Giuseppe, girato in piena pandemia con un sorprendente Renato Pozzetto. Il Premio 'Una vita da film' va a Silvio Orlando, "uno degli interpreti più amati e rappresentativi del cinema italiano contemporaneo sul piccolo e grande schermo, grazie a una recitazione sempre misurata e apprezzata", vincitore della Coppa Volpi alla 65/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'attore riceverà il riconoscimento dal sindaco di Bellaria Igea Marina (Rimini), Filippo Giorgetti. Premiazione anche per i migliori documentari in concorso, individuati dalla giuria internazionale presieduta da Moni Ovadia. Domani è in programma anche la proiezione fuori concorso del corto di Maria Cristina Osti 'Canticum', racconto evocativo per immagini e suoni del territorio di Comacchio (Ferrara), e di 'Kabul-oltre la cronaca', documentario del 2002 sull'Afghanistan governato dai talebani all'indomani dell'11 settembre, realizzato dai giornalisti Rai Antonella Delprino, Franco Di Mare e Pietro Raschillà, regia di Michele Penelope. (ANSA).