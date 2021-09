Il Matera Film Festival tra Piovani e David Cronemberg

ROMA, 25 SET - La seconda edizione del MATERA FILM FESTIVAL (2-10 ottobre) sarà inaugurata dal concerto del Premio Oscar Nicola Piovani mentre come ospite d'onore ci sarà il regista canadese Leone d'Oro alla Carriera David Cronenberg protagonista di una masterclass, una mostra e una retrospettiva. Presidenti dell'evento sono Dario Toma e Annarita Del Piano, la direzione artistica musicale è affidata invece a Giuseppe Papasso, mentre la direzione artistica è curata da Silvio Giordano, Nando Irene e Michelangelo Toma. Fondamentale il contributo offerto dal comitato scientifico composto da: Manuela Gieri, Salvo Bitonti, Fabio Viola, Donato Santeramo e Giuseppe Palumbo. Cronenberg il 6 ottobre alle 19 nell'Auditorium "R. Gervasio", terrà l'attesissima masterclass introdotta da Donato Santeramo, direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture, della canadese Queen's University di Kingston e moderata Manuela Gieri, docente di Storia e Teorie del Cinema, dell'Università degli Studi della Basilicata. Per il Matera Film Festival, cinque le location allestite, nove giorni di cartellone, un concerto, una mostra, 55 eventi programmati, più di 50 ore di proiezioni, una diretta su Rai Radio 3 nel programma "Hollywood Party", 10 talk e 4 presentazioni di libri. Circa 100 le persone presenti, più di 200 notti prenotate, decine le strutture ricettive e i ristoranti coinvolti. In giuria, tra gli altri, Anastasia Michelagnoli, Maria Sole Tognazzi, Igort, Roberta Torre, Steve Della Casa, Margareth Madè, Antonio Calbi e Silvia Luzi. (ANSA).