MeToo irrompe in successione James Bond

NEW YORK, 24 SET - #MeToo irrompe nella successione a James Bond: nei suoi primi film l'agente segreto al servizio di Sua Maesta' britannica era "sostanzialmente uno stupratore", ha detto Cary Fukunaga, il regista della 25esima pellicola della serie "No Time To Die" che sta per uscire nelle sale. "Come quando in Operazione Tuono il Bond di Sean Connery bacia a forza un'infermiera o quando la ricatta per comprare il suo silenzio a patto che vada a letto con lui. Lei dice no, lui dice sì... scene cosi' oggi non si potrebbero girare", ha detto Fukunaga all'Hollywood Reporter. Intanto fanno discutere i modi spicci con cui Daniel Craig, al suo quinto e ultimo 007, ha categoricamente escluso che il personaggio possa essere interpretato da una donna. Sono 60 anni che uomini bianchi interpretato il ruolo di Bond e Craig e' il sesto della serie. "Dovrebbero semplicemente esserci migliori parti per donne e attori di colore", ha detto in una recente intervista a Radio Times in cui e' parso "impallinare" due pretendenti all'Aston Martin e agli altri supergadget della spia uscita dalla penna di Ian Fleming: gli attori di colore Regé-Jean Page di Bridgerton e Lashana Lynch, quest'ultima che in "No Time to Die" ha la parte di un'agente dell'MI6 di nome Nomi e che, parlando col Guardian, ha assicurato che, "donna o uomo, bianco, nero, asiatico, di razza mista, giovane o vecchio, non importa: se anche fosse un bambino di due anni a fare Bond la gente andrebbe egualmente al cinema per vederlo". (ANSA).