Esce "Hard skool", nuovo singolo dei Guns N' Roses

ROMA, 24 SET - È uscito stanotte il nuovo singolo dei Guns n' roses: "Hard skool" è la nuova registrazione di un brano risalente alle sessioni in studio di "Chinese Democracy". La canzone, inizialmente chiamata "Jackie Chan", è stata poi ripresa in mano dalla band con l'intervento di Slash e Duff McKagan, ma non era mai stata pubblicata prima d'ora. Uno spoiler del brano è stato rivelato proprio da Slash qualche giorno fa sul suo profilo Tik Tok, dove ha caricato un video che lo ritrae mentre suona un estratto della canzone durante le prove del concerto al Wrigley Field Stadium a Chicago. "Hard skool" è il nuovo singolo ufficiale dei Guns n' Roses e segue la pubblicazione di "Absurd", traccia uscita lo scorso agosto in occasione del "We're F'N Back! Tour". La rock band infatti è tornata live proprio questa estate e durante gli show in USA ha iniziato a presentare nuova musica. I Guns n' Roses saranno in concerto in Italia a San Siro il 10 luglio 2022. La band torna nel nostro Paese dopo l'ultima apparizione al Firenze Rocks nell'estate del 2018 dove si esibì a sorpresa durante il concerto dei Foo Fighters, regalando un'inedita performance sulle note di "It's So Easy", divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo. (ANSA).