Da Rezza-Mastrella a Servillo e Dante, riapre il Palladium

ROMA, 24 SET - Il travolgente Fratto_X del duo Leone d'oro alla carriera Antonio Rezza e Flavia Mastrella. La prima romana di Pandora della compagnia Teatro dei Gordi e Tvatt di Luigi Morra e poi Valentina Cervi protagonista della pièce tratta dall'opera d'esordio di Natalia Ginzburg, gli spettacoli di Giorgio Tirabassi, Peppe Servillo e il concerto degli Avion Travel fino a Edoardo Siravo in Prometeo. È la nuova stagione autunnale del Teatro Palladium, lo storico teatro dell'Università Roma Tre nel cuore di Garbatella, al via il 2 ottobre con un cartellone, al momento fino a dicembre, a base di teatro, danza, cinema e musica, firmato dal Presidente Luca Aversano. Ed è proprio la musica ad aprire con la prima assoluta de La medium, tragedia in due atti su parole e musica di Giancarlo Menotti, con l'Ensemble Novecento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da Giovanni Di Stefano. Primo appuntamento con la danza è invece Cecità / Ensaio sobre a Cegueira, performance, in scena il 6 ottobre, ispirata all'opera omonima del Premio Nobel alla letteratura José Saramago, nata al culmine di un percorso di sperimentazione coreografica di Nèlia Pinheiro sul comportamento del corpo umano dinanzi a situazioni di crisi. Mentre per il 700/o di Dante, il 27 ottobre apre il Festival dantesco diretto da Paolo Pasquini e a dicembre Giuseppe Manfridi presenta Dante Immortale. Dal 17 al 22 ottobre il Palladium sarà anche una delle "case" della Festa del Cinema di Roma, mentre dal 22 al 25 novembre ospiterà il Palladium Film Festival, ideato e diretto da Vito Zagarrio, che si intreccia con il Convegno internazionale di cinema, quest'anno dedicato ai temi dell'animazione. Torna inoltre per la sua terza edizione #viteinmusica, rassegna di incontri e proiezioni sul biopic musicale, al via il 3 novembre. (ANSA).