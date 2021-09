Al via le riprese di "Un mondo sotto social" de I soldi spicci

PALERMO, 24 SET - Prenderanno il via lunedì 27 settembre a Castellammare del Golfo (Trapani) le riprese del nuovo film de I Soldi Spicci. Si intitolerà "Un mondo sotto social". Il nuovo lungometraggio che arriva dopo il successo al botteghino de "La fuitina sbagliata", vedrà i due giovani attori, popolarissimi sul web, nella doppia veste di attori protagonisti e per la prima volta anche registi. "Un mondo sotto social", prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, girato tra Castellammare e Palermo sarà distribuito nel 2022 da Medusa. "Siamo emozionati e non vediamo l'ora di battere il primo ciak - dicono Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. - Per noi questa è una grande opportunità, che vogliamo onorare con il massimo dell'impegno. Racconteremo una storia molto attuale legata al mondo degli influencer con il sorriso che sempre ci contraddistingue, ma sorridendo vogliamo tentare anche di lanciare un messaggio alla nostra generazione." (ANSA).