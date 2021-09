Clooney regista per The Tender Bar con Affleck

ROMA, 23 SET - Debutterà a fine anno negli Usa il nuovo film da regista di George Clooney The Tender Bar, con protagonisti Ben Affleck e Tye Sheridan, adattamento, del quale è appena uscita la prima immagine ufficiale, dell'omonimo libro di memorie bestseller e vincitore del Premio Pulitzer scritto da J.R. Moehringer (In Italia è edito da Piemme con il titolo Il bar delle grandi speranze). Amazon Studios distribuirà il film Amazon Original, a New York e Los Angeles in uscita limitata dal 17 dicembre, e dal 22 dicembre in uscita nazionale. Globalmente The tender bar sarà su Amazon Prime Video dal 7 gennaio. Si racconta la storia di J.R. (Sheridan), ragazzo cresciuto a Long Island da una mamma single, che si forma come uomo passando molto tempo nel bar di quartiere dove lo zio Charlie (Affleck) fa il barista. Lui è solo una delle originali e a volte bizzarre figure paterne frequentate dall'adolescente e che cercano di 'colmare' come possono l'assenza paterna. Quando la mamma di Charlie (Lily Rabe) determinata a offrire al figlio le opportunità che le sono state negate, lascia la casa del padre (Christopher Lloyd), irriverente e scorbutico ma pronto a supportarla, Jr inizia a impegnarsi per realizzare i suoi sogni professionali e romantici, non staccandosi mai troppo dal bar di zio Charlie. "Naturalmente è stato un po' complesso lavorare sul set con le mascherine e le altre misure anticovid ma ce l'abbiamo fatta - ha detto Clooney a Entertainment Weekly poco dopo aver terminato le riprese a Boston - una dimostrazione di quanto nell'industria del cinema fossimo tutti desiderosi e pronti per tornare al lavoro". (ANSA).