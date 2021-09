Nirvana, 30 anni di Nevermind, manifesto della Generazione X

ROMA, 22 SET - Il trentennale di "Nevermind" è l'anniversario di un disco rivoluzionario che ha cambiato le regole del gioco musicale, cogliendo di sorpresa l'industria e, soprattutto, diventando il manifesto definitivo della Generazione X. Dopo tre decenni (uscì il 24 settembre 1991) la musica dei Nirvana non ha perso nulla della sua dolorosa potenza, anzi: la nuova frontiera della musica giovanile è proprio il crossover tra i riff del Grunge e i codici del genere "Urban". "Nevermind" è un esempio perfetto di capolavoro che intercetta lo spirito del tempo, dà voce a codici giovanili e tormenti, sposta in avanti gli orologi del tempo, trasforma gli elementi di riferimento in qualcosa di nuovo, chiude un'epoca e ne apre una nuova. Grazie ai Nirvana e a questo album, Seattle, che all'epoca era il più fertile laboratorio di fermenti artistici del pianeta, si trasformò nella capitale mondiale del nuovo rock e il Grunge diventò non solo il codice musicale degli anni '90 ma una sorta di empirica filosofia di vita, oltre che uno stile. A dimostrazione della sua formidabile carica innovativa c'è il fatto che la Geffen, la major che aveva messo sotto contratto Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl, puntava a vendere 250 mila copie, considerandolo un prodotto di nicchia. Nel suo cammino verso le vette delle classifiche mondiali, "Nevermind" vendeva 300 mila copie al giorno. Un successo clamoroso, inarrestabile, nato dal basso, dal passaparola e spinto dalla forza espolsiva di "Smells Like Teen Spirit", il primo singolo. Simbolicamente l'album arrivò al primo posto negli Usa scalzando "Dangerous" di Michael Jackson. Il suicidio di Kurt Cobain e l'inevitabile fine dei Nirvana hanno contribuito ad aumentare l'aura mitica che avvolge l'album e tutto ciò che riguarda il trio di Seattle. Ma "Nevermind" ha la forza delle opere che, pur così strettamente legate a un'epoca, sono senza tempo. (ANSA).