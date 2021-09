Tragedy of Macbeth, Joel Coen senza Ethan

NEW YORK, 22 SET - Due degli attori più famosi di Hollywood e un regista di altrettanta fama per dare vita ad un nuovo adattamento cinematografico di una tragedia shakespeariana. 'The Tragedy of Macbeth' apre la 59/a edizione del New York Film Festival, che si svolgerà dal 24 settembre al 1 ottobre, e segna anche il debutto da 'solista' di Joel Cohen senza il fratello Ethan. Il film, girato interamente in bianco e nero durante la pandemia, riporta sullo schermo Denzel Washington e Frances McDormand nei ruoli da protagonisti, ossia Lord e Lady Macbeth. Sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 dicembre e su Apple TV+ dal 14 gennaio 2022. Nel cast anche Corey Hawkins come Macduff, Moses Ingram come Lady Macduff, Harry Melling nel ruolo di Malcolm, Ralph Ineson nelle vesti de il capitano e Brendan Gleeson come re Duncan. Il film segna anche la prima volta che Washington, 66 anni, e McDormand, 64 anni, lavorano assieme. L'opera segue i piani omicidi di Lord e Lady Macbeth per avere il potere sulla Scozia e il loro sprofondare nella pazzia. (ANSA).