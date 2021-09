'Una canzone per San Marino', obiettivo Eurovision

SAN MARINO, 22 SET - Al via le candidature per il contest-festival 'Una voce per San Marino', dal quale uscirà il nome di chi accederà per la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest 2022. Organizzato da Media Evolution, con una sinergia fra San Marino Rtv e la segreteria di Stato per il Turismo, il festival vedrà la partecipazione di concorrenti emergenti e di big del settore musicale, "senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato". Dal 13 al 19 dicembre e dal 5 all'11 gennaio verrà avviata al Teatro Titano un'accademia per gli artisti "emergenti" iscritti al concorso, che fungerà anche da casting preliminare; a febbraio le semifinali e la finale che decreterà i nove artisti che, insieme ai big selezionati, si esibiranno il 19 febbraio nella finalissima, durante la quale la giuria proclamerà il vincitore. Per la categoria Big non ci saranno selezioni ma inviti a cura di Media Evolution: i nove Big selezionati, così come i concorrenti individuati dalla finale della categoria Emergenti, potranno scegliere liberamente il brano da interpretare alla finalissima, che vedrà in gara nove Emergenti e altrettanti Big. (ANSA).