Tornano i concerti di Ferrara Jazz

BOLOGNA, 21 SET - Il concerto della Tower Jazz Composers Orchestra - l'orchestra residente del Jazz Club - con 'So Long Marco', omaggio all'artista Marco Jannotta nel giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno, aprirà il 25 settembre 'Ferrara in jazz'. La ventitreesima edizione della rassegna, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune, prevede appuntamenti fino a maggio, e sono stati presentati i 40 concerti in programma fino a dicembre, che coinvolgono oltre cento artisti. Aumentano le proposte d'ascolto, distribuite su quattro serate alla settimana (dal giovedì alla domenica) con protagonisti della scena internazionale. Previsti, tra gli altri, Fabrizio Bosso, Seamus Blake, Maria Pia De Vito, Christian Sands, Roberto Taufic, Emmet Cohen, Roberto Gatto, Linda May Han Oh, Peter Bernstein, Tiziana Ghiglioni, il Trio Bobo, Don Byron e Aruán Ortiz, Joëlle Léandre, Antonio Faraò, Graig Taborn, Alfio Antico, Massimo Faraò, Uri Caine, Ralph Alessi, Zeno De Rossi, Giancarlo Schiaffini, Ches Smith, Francesco Cusa, George Cables, Fabrizio Puglisi, Piero Odorici e molti altri. Nelle prossime settimane sarà presentata la seconda parte del cartellone, da gennaio a maggio. "Il ritorno all'attività con pubblico in presenza ci ha restituito l'entusiasmo per ripartire e immaginare una nuova e ricca stagione. - ha detto il direttore artistico Francesco Bettini - Una sfida raccolta assieme a tanti partner storici e a nuovi soggetti e coronata dall'accreditamento del Fondo Unico dello Spettacolo del ministero della Cultura. Recupereremo dapprima i concerti cancellati nelle precedenti stagioni, per poi proiettarci verso nuove proposte artistiche, con la qualità che ci ha sempre contraddistinto". (ANSA).