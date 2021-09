Cinema: Carpignano e Sorrentino entrano nella selezione Efa

ROMA, 21 SET - A CHIARA di Jonas Carpignano ed E' STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino sono tra tredici nuovi titoli che si sono aggiunti ai primi quaranta, già annunciati, della selezione dei lungometraggi di finzione 2021 agli European Film Academy. Nella prima tranche c'erano per l'Italia ASSANDIRA di Salvatore Mereu, HAMMAMET di Gianni Amelio, LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante e NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini. La lista è ora completa e tutti i lungometraggi di finzione concorreranno per una nomination agli European Film Award 2021. I film sono stati scelti da un comitato di selezione composto dal Board dell'EFA e da invitati esperti: Kevin Chan (distributore/UK), José Luis Cienfuegos (festival programmer/Spagna), Tine Klint (sales agent/Danimarca), Georgette Ranucci (distributore/Italia), Mira Staleva (distributore e festival programmer/Bulgaria) e Ira von Gienanth (distributore/Germania). Le nomination saranno poi annunciate il 9 novembre 2021 al Festival del Cinema Europeo di Siviglia, in Spagna. La 34a edizione degli European Film Awards con l'annuncio dei vincitori si terrà l'11 dicembre a Berlino. (ANSA).