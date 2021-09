Matteo Bocelli, dal 24 il primo singolo "Solo"

ROMA, 21 SET - "'Solo' il mio primo singolo, verrà pubblicato il 24 settembre. Non vedo l'ora di condividerlo con voi". Così Matteo Bocelli, 23 anni, annuncia sui suoi social l'uscita del suo primo singolo, su tutte le piattaforme digitali. La notizia della firma con la prestigiosa Capitol Records (leggendaria etichetta che vede tra le sue fila artisti come Paul McCartney, Katy Perry, Sam Smith, Beck, Lewis Capaldi e Norah Jones) era già stata ufficializzata dalla stessa major, e da due anni Matteo è a lavoro sul suo primo progetto discografico che vedrà la luce nel 2022. Gran parte del mondo ha ascoltato per la prima volta il giovane artista in "Fall on Me", la canzone che ha co-scritto per l'acclamato album del 2018 di Andrea Bocelli, "Sì" (che ha raggiunto contemporaneamente il n.1 della Billboard 200 americana e della classifica degli album ufficiali del Regno Unito, un record assoluto per un artista italiano). Il brano conta quasi 300 milioni di stream globali combinati, è stata la colonna sonora mondiale de "Lo schiaccianoci e i quattro regni" della Disney, e il suo video ha totalizzato oltre 92 milioni di views. (ANSA).