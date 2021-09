Danilo Rea con The Company Of Slippermen per tributo Genesis

ROMA, 21 SET - The Company of Slippermen con il loro tributo ai Genesis - The Lamb lies down on Broadway - tornano alla Cavea dell'Auditorium il 26 Settembre, con uno spettacolo che ripercorrerà i primi anni della band inglese. Con una nuova formazione ricca di grandi musicisti ed ospiti prestigiosi del panorama pop-jazz Italiano sarà possibile ripercorrere i successi della leggendaria Gabriel Era. La novità di quest'anno è la partecipazione di Danilo Rea che proporrà alcuni insieme alla figlia Oona. "From the Beginning to The Lamb" oltre alla fedele riproduzione live dei brani, permetterà di immergersi, grazie a filmati ed interviste esclusive, nelle atmosfere di quel periodo (1969-1975). Uno spettacolo che farà da preludio al tour autunnale prima in Italia e poi in Europa nel quale The Company of Slippermen riprenderanno la rappresentazione di "The Lamb Lies Down on Broadway". (ANSA).