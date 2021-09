Il Volo, il 5 novembre esce "Il Volo sings Morricone"

ROMA, 20 SET - Il 5 novembre esce in tutto il mondo "Il Volo sings Morricone" (Epic/Sony Music), il nuovo album del trio dedicato al Maestro, uno dei compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. "Il Volo sings Morricone" è un disco composto da 14 canzoni, che ripercorrono melodie leggendarie, tra cui The Ecstasy of Gold (da "Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo"), Nella fantasia feat Andrea Griminelli (da "Mission"), Se feat. Hauser (da "Cinema Paradiso"), E più ti penso (da "C'era una volta in America/ Malèna"), Se telefonando. Già disponibile "Your love" (da "C'era una volta il West"), presentato al Festival di Sanremo. Piero, Ignazio e Gianluca, che hanno rimandato al prossimo anno il tour per i 10 anni di carriera, dedicano così parte della loro carriera a Ennio Morricone, a un anno dalla sua scomparsa, supportati in questo progetto dalla famiglia del Maestro. Un percorso segnato, oltre che dal Festival di Sanremo, anche dal concerto evento "Il Volo - Tributo a Ennio Morricone", andato in onda dall'Arena di Verona a giugno su Rai1 (e in onda in autunno sulla PBS), e dal Premio Speciale "Il Volo Tribute to Ennio Morricone" ricevuto durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, in occasione della 78° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. (ANSA).