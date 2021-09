Natalie Imbruglia, il 24 settembre esce nuovo album Firebird

ROMA, 20 SET - Esce il 24 settembre, per BMG, "Firebird" il nuovo album di Natalie Imbruglia. Il disco è stato scritto in varie località insieme ad Albert Hammond Jr di The Strokes, Romeo Stodart di The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud), Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) e altri, toccando temi di indipendenza, vulnerabilità, giustapposizione di forza e fragilità e rivelando il ritrovato senso di fiducia di Natalie. L'album, Anticipato dai singoli "Build It Better" e "On My Way", "Firebird", è stato quasi interamente registrato durante il lockdown, prodotto in remoto da Natalie e My Riot con la produzione aggiuntiva di Albert Hammond Jr, Gus Oberg (The Strokes, Albert Hammond Jnr) e Romeo Stodart (Magic Numbers). "Realizzare questo album è stata un'esperienza così profonda e soddisfacente - racconta Natalie -. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su Firebird. Non vedo l'ora che le persone lo ascoltino finalmente". (ANSA).