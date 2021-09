Medimex torna a Taranto nel 2022, Emiliano 'sede principale'

TARANTO, 20 SET - Si è chiuso il 19 settembre a Taranto il Medimex, promosso da Puglia Sounds, che tornerà nel capoluogo ionico anche l'anno prossimo, a giugno, per l'edizione 2022. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Abbiamo fortemente voluto - sottolinea - che Taranto fosse la sua sede principale e continueremo in questa direzione. L'appuntamento è rinnovato a giugno 2022: ripartiamo da Taranto, come sempre sognando in grande e lavorando con infinita motivazione e determinazione". Da mercoledì 15 settembre a domenica 19 nel capoluogo ionico è stata proposta una versione ibrida del Medimex con appuntamenti in streaming e in presenza: "Sono state 130 - spiegano gli organizzatori in una nota - le ore di appuntamenti in streaming che sono state seguite in Italia, Regno Unito, Germania, Ucraina, Usa, Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna e Cina. Oltre 1500 gli utenti iscritti alla piattaforma per partecipare alle attività professionali e scuole di musica, e oltre 20mila le visite uniche al sito web medimex.it". Sui social network si sono registrate 80mila interazioni, 10mila menzioni, oltre 50mila account raggiunti e una copertura giornaliera di oltre 220mila utenti, numeri in progressione considerato che i contenuti sono ancora disponibili online. Numerosi gli incontri d'autore in programma in questa edizione che hanno ospitato alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: Psicologi, Speranza, Aiello, Ligabue, Gemello, Willie Peyote, Fast Animals & Slow Kids, Coma_Cose, Malika Ayane, Gaia. Per Cesare Veronico, coordinatore artistico Medimex-Puglia Sounds, "Medimex ha vinto la sfida: era importante realizzare questa edizione - evidenzia - che abbiamo programmato in tempi difficili proponendo una versione ibrida che ha puntato sulla qualità". (ANSA).