Toronto Film Festival, vince Branagh con Belfast

ROMA, 19 SET - Belfast, il film più autobiografico di Kenneth Branagh vince il People's Choice Award del Toronto International Film Festival 2021: un riconoscimento che si è dimostrato nella sua storia un'anticamera quasi sicura per le nomination e spesso le vittorie degli Oscar (tra gli altri titoli ai quali è andato negli ultimi dieci anni: Il lato positivo, 12 anni schiavo, The imitation Game, Room, La La land, The Manifesti a Ebbing Missouri, Green Book, JoJo Rabbit e Nomadland) . "La prima proiezione di Belfast a Toronto è stata una delle esperienze più memorabili della mia carriera - ha esordito l'attore e regista nel videomessaggio di ringraziamento - . Il fatto che il pubblico canadese si sia relazionato in un modo così profondo alla storia del film ci ha travolto, e ha portato Jamie Dornan (uno dei protagonisti) e me a vivere una serata di risate e lacrime". Per il premio "sono elettrizzato e incredibilmente grato". Al secondo posto nelle graduatorie del pubblico che vota al Festival il People's choice Award, è arrivato Scarborough di Shasha Nakhai e Rich Williamson, storia di formazione su tre bambini cresciuti in un quartiere povero di Toronto. Al terzo posto c'è The Power of the dog di Jane Campion. (altro contendente forte ai maggiori premi della stagione, Oscar compresi) già premiato alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia con il Leone d'argento per la regia. Fra gli altri riconoscimenti, il People's Choice award per il miglior documentario va a The Rescue di E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, mentre il premio del pubblico per la sezione Midnight Madness viene vinto dalla Palma d'oro a Cannes Titane di Julia Ducournau. Il cineasta britannico, classe 1960, in Belfast racconta la sua infanzia nella natia capitale nordirlandese, che la sua famiglia, protestante, ha lasciato nel 1969 per trasferirsi in Inghilterra all'inizio della prima fase dei Troubles, gli scontri fra Irlandesi Cattolici Repubblicani e gli Irlandesi Protestanti Unionisti. Tra gli interpreti, con Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench, Ciaran Hinds, Colin Morgan, e Jude Hill nei panni del piccolo protagonista, Buddy. (ANSA).