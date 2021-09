Da Smutniak a Pescucci, 'Insieme per ripresa spettacolo'

ROMA, 17 SET - Kasia Smutniak, i premi Oscar Gabriella Pescucci, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Ruggero Cappuccio, Sonia Bergamasco sono fra gli ospiti attesi a 'Insieme per la ripresa del cinema e dello spettacolo', l'evento in programma il 18 settembre dalle 18 alla Terrazza 1055 del Caffè di Cinecittà realizzato da Asc - Associazione Italiana Scenografi Costumisti Arredatori, con il patrocinio di Roma Capitale, Assessorato alla crescita culturale e la collaborazione di Roma Lazio Film Commission, Cinecittà S.p.A, Casa del Cinema. Tra gli appuntamenti, l'incontro di Francesca Romana Buffetti, direttrice di Scenografia&Costume con Kasia Smutniak, a cui è dedicata la copertina della rivista per la serie tv di Sky, Domina. Insieme a lei, la costumista Gabriella Pescucci e lo scenografo Luca Tranchino. Barbara Goretti, Responsabile di Cinecittà si Mostra e Dipartimento educativo, parlerà del volume "Cinecittà - Un patrimonio aperto", edito da Skira. La serata continuerà con la presentazione del corto d'autore Noi italiani parliamo con le mani, di Alida Cappellini e Jonas Carpignano, diretto da Luca Gregori. A seguire l'intervento teatrale Effettivamente di e con Gea Martire e Monica Assante di Tatisso, e la video-installazione Costruire Meraviglie di Livia Cannella. "Sarà una serata all'insegna dell'ottimismo per una ripartenza attesa, dopo un lungo stop per tutto il settore cinematografico causato dall'emergenza sanitaria" sottolinea Carlo Poggioli, presidente di Asc. (ANSA).