Fedez annuncia uscita del nuovo singolo "Meglio del cinema"

ROMA, 17 SET - Fedez annuncia l'uscita del suo nuovo singolo, "Meglio del cinema", fuori dal 24 settembre. "Meglio del cinema", canzone scritta da Fedez per la moglie Chiara Ferragni, è stata presentata per la prima volta come dedica dell'artista alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, sul lago di Como, accompagnato da un pianoforte a bordo di una piattaforma galleggiante alle ultime luci di un tramonto estivo. Con "Meglio del cinema", Fedez, artista multiplatino, torna a cantare da solista, dopo il successo delle collaborazioni con Francesca Michielin in "Chiamami per nome", certificato doppio disco di platino, e con Achille Lauro e Orietta Berti in "Mille", una delle canzoni più amate dell'estate, certificata quadruplo disco di platino. (ANSA).