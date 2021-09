Cinema: incassi; 420mila euro per il debutto di Dune

ROMA, 17 SET - Il film di Denis Villeneuve 'Dune', presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia Fuori concorso, molto atteso in sala da tempo, in Italia ha incassato nel primo giorno circa 420mila euro (419.090), secondo i dati Cinetel, con 58mila 161 presenze, svettando nettamente nel box office del 16 settembre. Un dato confortante rispetto al periodo a dir poco critico dell'esercizio cinematografico che induce speranza sulla ripresa. A livello statistico è il quinto miglior giorno di esordio dell'ultimo anno e mezzo, in linea con Tenet che a fine agosto 2020 aprì con 411mila ma certo tutto nettamente al di sotto delle possibilità se ragioniamo in termini pre-pandemici. In altri paesi è andata meglio: in Francia ha avuto un exploit definito 'epico': 1,55 milioni di dollari nel primo giorno di mercoledì (comprese le anteprime del martedì sera) e quarto miglior giorno di lancio del mercato di tutti i tempi per il mese di settembre. In America uscirà il 22 ottobre. Il film di Warner Bros e Legendary Pictures, con un cast guidato da Timothee Chalamet e che comprende tra gli altri Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, adatta l'omonimo celebre best seller di fantascienza di Frank Herbert. Avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides (Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere. (ANSA).