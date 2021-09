Musica: Orchestra Rai, riprendono stagione e tournee

TORINO, 17 SET - L'Orchestra Nazionale della Rai, protagonista nei giorni scorsi dell'inaugurazione di Mito Settembre Musica, prima a Milano e poi a Torino, inaugura il 21 ottobre all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino la sua nuova stagione dei 'Concerti d'autunno' con il direttore emerito Fabio Luisi sul podio, la stella del violino Hilary Hahn e un programma dedicato a Sibelius e Berlioz. Una stagione importante, sotto più aspetti come hanno spiegato il direttore artistico Ernesto Schiavi e il sovrintendente Pasquale D'Alessandro, "che sottolinea l'impegno non scontato dell'azienda pubblica di continuare, anzi di ampliare, l'offerta musicale di qualità al paese anche in un momento complesso come questo". Gli otto concerti della prima tranche autunnale, fino a dicembre, saranno tutti in diretta su Radio3, alcuni su Rai5, ma anche in streaming e ad alta definizione, "una buona consuetudine che ci ha lasciato in eredità la pandemia durante la quale non abbiamo mai smesso di suonare a parte due mesi di lockdown", dice Schiavi. Altra buona notizia viene dalla ripresa delle tournee: l'Orchestra sarà infatti in Germania dal 26 al 28 ottobre. Tra i concerti fuori stagione ce ne sono anche due alla Scala, a Milano Musica, il 22 settembre e il 17 ottobre, uno al Teatro Coccia di Novara, uno al Regio di Parma oltre al Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco l'11 dicembre. Il tutto all'insegna di grandi direttori tra cui Fabio Luisi, direttore emerito, Daniel Gatti, che dirigerà l'integrale delle sinfonie di Schubert, Roberto Trevino, nuovo direttore ospite principale, e James Conlon, già direttore principale per quattro anni. Restano invariati e popolari i prezzi dei biglietti. (ANSA).