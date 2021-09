Roger Taylor, esce album solista del batterista dei Queen

ROMA, 16 SET - Il 1 ottobre esce il nuovo album in studio di Roger Taylor 'Outsider', che è stato anticipato dal singolo 'We're All Just Trying to Get By' feat. KT Tunstall, un inno ai piaceri semplici e alle emozioni universali. 'Outsider' è il primo album con nuovo materiale dal 2013, quando uscì 'Fun On Earth'. La gran parte di 'Outsider' è stata registrata durante il lockdown. È un progetto riflessivo, da cui emerge il senso di isolamento, dedicato "a tutti gli outsider, quelli che si sentono lasciati in disparte". La strumentazione di 'Outsider' è quasi interamente eseguita da Taylor. (ANSA).