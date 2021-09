Nel Parmense una mostra dedicata a Bud Spencer

PARMA, 16 SET - Una mostra dedicata ai film di Bud Spencer e Terence Hill è in programma nella sala Anspi di Fontevivo (Parma) dal 17 settembre al 17 novembre. Si potranno ammirare le Dune Buggy, i cimeli, le locandine e i manifesti delle saghe di 'Piedone' e 'Trinità' e delle altre pellicole che hanno reso immortali 'Bambino', 'Charlie Smith', 'Buldozer' e gli altri personaggi che Carlo Pedersoli ha interpretato. Non mancherà, nella serata inaugurale, un concerto della Dune Buggy Band, che riproporrà le celebri colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, mentre la figlia dell'attore scomparso cinque anni fa, Cristiana, presenterà il suo libro 'Bud. Un gigante per papà'. Proprio l'amministrazione comunale di Fontevivo ha dedicato due anni fa la prima via in Italia a Pedersoli/Spencer. "Dopo il successo degli eventi legati all'inaugurazione della via - spiega il sindaco Tommaso Fiazza - non vedevamo l'ora di fare altre iniziative in memoria del grande Bud, che amiamo molto. L'uscita del libro di Cristiana sul suo papà è l'occasione giusta. Siamo molto contenti di aver organizzato iniziative collaterali belle e divertenti per i fan dei suoi film, che aspettiamo numerosi a Fontevivo. Altrimenti ci arrabbiamo". (ANSA).