Zecchino d'Oro, in uscita le 14 nuove canzoni

BOLOGNA, 16 SET - Sono in uscita le 14 nuove canzoni della 64/a edizione di Zecchino d'Oro: dal 17 settembre al primo ottobre, ogni venerdì, per tre settimane, a gruppi di quattro o cinque brani, saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali in download e streaming (Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube). Tra gli autori dei brani anche grandi nomi della musica italiana, come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti Frontali), che questa volta si cimentano in testi per i più piccoli. I brani spiccano per originalità e per l'ingresso di generi musicali nuovi e diversi tra loro: dalla trap al reggaeton, dalla canzone pop al rock e al rap. Si tratta di contenuti pensati per le nuove generazioni, anche nelle tematiche: il riciclo e l'attenzione all'ambiente, i giochi di parole e le filastrocche, ma anche irresistibili balli con simpatici animaletti. Le canzoni saranno interpretate per la prima volta dal vivo dai 17 piccoli solisti nella trasmissione in onda a dicembre su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti. (ANSA).