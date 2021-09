Sal Da Vinci, il nuovo album è "Siamo gocce di mare"

ROMA, 15 SET - Sal Da Vinci torna a distanza di cinque anni dal suo ultimo progetto artistico con il nuovo disco di inediti "Siamo Gocce di mare", in uscita il 17 settembre nei digital store e il 24 settembre nei negozi di dischi. Inoltre dal 17 settembre è disponibile "L'altra verità", il nuovo singolo estratto dall'album. Siamo Gocce di Mare è forse il disco più intimo del cantante napoletano, introspettivo, in cui Sal Da Vinci scava nella profondità di storie e sentimenti vissuti. Ad accompagnare l'artista in questo suo nuovo viaggio di 15 brani, il maestro Adriano Pennino che ha curato la direzione artistica con Sal e gli arrangiamenti dei brani. Renato Zero, che ha omaggiato la canzone di Sal regalando il titolo suggestivo dell'album, dedica queste parole al suo amico e collega: "Le tue sane radici, mi conforta sapere, che sono ancora presenti ed intatte. E Napoli, grazie anche a te, mi giunge ancora, così fragrante ed irresistibile!" Da Vinci racconta così il nuovo progetto: "Ancora una volta qui, ad esprimere tutta la mia gioia in tempi così magri di entusiasmi. Ancora una volta qui in possesso di quell'energia che solo se ami la tua gente riesci a raccontare tutto il mare d'amore che c'è. Ancora una volta insieme, come due gocce di mare, due gocce che navigano insieme. Ancora una volta qui a raccontare nelle note e nelle parole delle canzoni. E allora capisci perché esistono le canzoni, che servono a far diventare superlativa la vita e in cui tutto è più di quel che è la vita. Quando siamo a due passi da noi, diventiamo una canzone, diventiamo innamorati". Il cantante presenterà il disco all'Ex Base Nato di Bagnoli, il 19 settembre, per un concerto-evento andato subito sold out. (ANSA).