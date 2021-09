Solo 22% podcast in top 100 Italia è donna, Spotify agisce

ROMA, 15 SET - Sbarca in Italia Sound Up, il programma globale di Spotify per supportare la produzione di show originali da parte di aspiranti podcaster che fanno parte di categorie sottorappresentate nel mondo dei contenuti audio. Da una parte, infatti, cresce l'offerta e il consumo di podcast nell'intrattenimento digitale in Italia, dall'altra Spotify rileva come siano ancora presenti notevoli disuguaglianze nell'industria dell'audio. I dati Spotify, infatti, mostrano che solo il 22% dei podcast presenti nella classifica top 100 italiana è condotto da donne, mentre il 64% dei titoli di maggior successo sono condotti da uomini. Nel 10% dei casi è invece presente sia una voce femminile che una maschile. Quasi il 60% dei podcast nella top 100 a conduzione femminile appartengono a due sole categorie: Salute e Benessere (32%) ed Educazione (27%), temi particolarmente amati dal pubblico over35. Solo il 14% delle podcaster italiane conduce show su temi di Società e cultura - il genere più seguito dagli utenti italiani - oppure di Attualità e politica. Sono ancora meno le podcaster che raccontano Storie (9,1%) o producono True Crime (4,5%), due generi in forte ascesa, soprattutto negli interessi della Gen Z. Per rendere l'industria dell'audio più inclusiva, Spotify ha deciso di dedicare la prima edizione italiana di Sound Up a formare e supportare le podcaster. Le candidature al programma sono aperte su https://soundupitaly.splashthat.com/ fino al 10 ottobre. Verranno selezionate 10 partecipanti per l'ammissione al programma virtuale che si svolgerà nel corso di 4 settimane a partire dal 15 novembre, durante il quale potranno imparare tutto il necessario per creare un podcast- Il programma è condotto in collaborazione con Sabrina Tinelli, responsabile contenuti editoriali per Chora Media e Rossella Pivanti, producer indipendente. "Siamo orgogliosi di lanciare Sound Up finalmente anche in Italia" commenta Eduardo Alonso, Head of Studios, Sud Est Europa di Spotify. "Questo programma offrirà a donne creative e di talento le giuste risorse e il supporto per far sentire la loro voce". (ANSA).