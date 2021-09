Van De Sfroos, il mio sogno folk, multietnico e di speranza

MILANO, 15 SET - S'intitola 'Maader Folk' il nuovo capitolo discografico di Davide Van De Sfroos, in uscita questo venerdì. L'album è anche quello che riporta in scena il cantautore laghée a sette anni di distanza dal precedente. Ricamato attorno al tema centrale del folk, le quindici canzoni in scaletta di sviluppano in direzione multietnica, contaminata e sperimentale, tra nuovi suoni e ritorni alle origini. "Maader Folk (Madre Folk) mi è apparsa in sogno - ha raccontato Van De Sfroos - e mi ha detto di proseguire sulla mia strada del folk. In questo disco c'è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato". (ANSA).