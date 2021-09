Chastain e Garfield, telepredicatori da Oscar

ROMA, 14 SET - Grandi sorrisi, vestiti e trucco appariscente (il suo 'marchio di fabbrica' erano le immancabili ciglia finte), parrucche vistose un'ingenuità ostentata in una personalità fragile (ha combattuto contro la dipendenza da psicofarmaci) ma anche capace di coraggio e generosità. E' la carismatica e a suo modo iconica telepredicatrice Tammy Faye Bakker, scomparsa nel 2007 per un tumore, alla quale dà volto Jessica Chastain (anche coproduttrice e anima del progetto) in The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter al debutto in prima mondiale al Toronto International Film Festival e poi in sala con Disney. Il film, basato sull'omonimo documentario del 2000 firmato da Fenton Bailey e Randy Barbato, ripercorre circa un quarantennio nella vita di Tammy Faye e dell'ambizioso e ben più lucido marito Jim Bakker (Andrew Garfield) capaci nella loro 'carriera' da telepredicatori' di diventare vere e proprie star del piccolo schermo e di costruire a colpi di donazioni un impero economico (erigendo fra gli altri anche un hotel extralusso e un parco di divertimenti a tema cristiano) e mediatico. Il racconto segue i Bakker dalla brillante costruzione del trionfo al totale crollo causato dalle frodi, gli scandali sessuali e finanziari di cui si è reso responsabile Jim Bakker (condannato inizialmente a 45 anni di prigione, poi ridotti a otto). Tammy Faye si è sempre detta all'oscuro dei crimini, difendendo a lungo anche l'innocenza del marito, dal quale ha divorziato dopo la condanna. Un tour de force attoriale che secondo i critici potrebbe portare sia Jessica Chastain (trasformata fisicamente grazie anche a un impressionante lavoro dei make-up artists) sia Andrew Garfield di nuovo in corsa per l'Oscar. "Ho visto il documentario su di lei dieci anni fa in tv e Tammy Faye mi ha profondamente colpito, era una donna colma di compassione e amore - ha spiegato Jessica Chastain a Toronto dopo la proiezione ufficiale -. Ho sentito di dover raccontare la sua vera storia, perché trovo che sia stata trattata molto ingiustamente. Volevo che una nuova generazione potesse conoscerla per come realmente era". (ANSA).