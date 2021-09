Swan Song con Mahershala Ali, in sala e su Apple TV il 17/12

ROMA, 14 SET - Swan Song è interpretato dal due volte premio Oscar Mahershala Ali, che è anche produttore, dall'otto volte candidata all'Oscar Glenn Close e dalla candidata all'Oscar Naomie Harris. Accanto a loro recitano anche la vincitrice del Golden Globe Awkwafina e il candidato al Golden Globe Adam Beach. Apple Original Films ha annunciato oggi che l'attesissimo film dal cast stellare Swan Song uscirà nei cinema e in tutto il mondo su Apple TV+ venerdì 17 dicembre. Ambientato in un vicino futuro, il film è un viaggio potente ed emozionante raccontato attraverso gli occhi di Cameron (Mahershala Ali), marito e padre amorevole, a cui è stata diagnosticata una malattia terminale; quando il suo medico (Glenn Close) gli prospetta una soluzione alternativa al fine di proteggere la sua famiglia dalla sofferenza, si troverà davanti a un bivio. Mentre Cam è alle prese con la scelta di alterare o meno il destino della sua famiglia, impara molto più di quello che avrebbe mai potuto immaginare sulla vita e sull'amore. Swan Song esplora quanto lontano arriviamo a spingerci e quanto siamo disposti a sacrificare, per rendere la vita delle persone che amiamo più felice possibile. Diretto dal regista premio Oscar Benjamin Cleary ("Stutterer"), che è anche autore della sceneggiatura originale, ed è prodotto da Anonymous Content e Concordia Studio. I produttori sono Adam Shulman ("In difesa di Jacob") e Jacob Perlin ("The Amazing Johnathan Documentary") per conto di Anonymous Content; Jonathan King ("La ragazza di Stillwater", "Cattive acque") per conto di Concordia Studio; Rebecca Bourke ("Wave"); Mahershala Ali e Mimi Valdés ("Il diritto di contare") attraverso Know Wonder. (ANSA).