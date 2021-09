Nicki Minaj non va al Gala del Met, "richiedono il vaccino"

NEW YORK, 14 SET - Pur essendo nella ristretta lista degli invitati, Nicki Minaj non è andata al Gala del Met e ha spiegato su Twitter di aver deciso così perché gli organizzatori del "party dell'anno" del Costume Institute avevano richiesto a tutti gli ospiti la prova dell'avvenuto vaccino anti-Covid. "Vogliono che ti vaccini per il Met. Se mi vaccino, non sarà per il Met. Sarà quando avrò fatto abbastanza ricerche in proposito", ha detto la rapper che, per la stessa ragione, ha optato per non salire sul palcoscenico, domenica sera, alla cerimonia dei premi Mtv per la videomusic. La cantante, che ha un bebè di un anno, ha quindi apparentemente confermato di avere avuto il Covid di recente: "Mi preparavo per i Vma girando un video, e chi si è preso il Covid? Sapete cosa significa non poter baciare o prendere in braccio il tuo bambino per oltre una settimana? Un bambino abituato solo alla sua mamma. Mi esortate a vaccinarmi", ha aggiunto rivolta ai fan: "Ma Drake mi ha appena detto che anche lui ha preso il Covid ed era vaccinato". (ANSA).