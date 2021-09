Pinguini Tattici Nucleari rinviano tour nei palazzetti

ROMA, 14 SET - I Pinguini Tattici Nucleari rimandano nuovamente il tour programmato nei palazzetti, a causa delle restrizioni per gli spettacoli dal vivo legati all'emergenza sanitaria. "Come organizzatori, abbiamo sperato fino ad oggi di ricevere comunicazioni chiare da parte del governo in merito alla possibilità di effettuare concerti indoor con il 100% della capienza, come del resto sta già accadendo in molti Paesi Europei - comunicano BPM Concerti e Trident Music -. Ad oggi, purtroppo, non ci è stata comunicata alcuna possibile data di riapertura, ma la speranza è che questo avvenga in breve tempo e quindi si possa tornare a fare concerti senza limitazioni di capienza nei prossimi mesi". In attesa di novità, dunque, il nuovo calendario è momentaneamente sospeso "in modo da poter annunciare le nuove tappe con una data definitiva, alla luce delle prossime decisioni governative di cui siamo in attesa. I concerti sono tutti sold out, ad eccezione della seconda data di Firenze e delle tappe di Eboli e Ancona. La vendita dei biglietti per questi concerti sarà sospesa e riprenderà regolarmente non appena potremo comunicare il tour definitivo". (ANSA).