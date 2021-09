A Firenze luoghi simbolo di 'Amici miei' sono tour

FIRENZE, 14 SET - Visitare Firenze attraverso i luoghi portati in tv dal film 'Amici miei' accompagnati da una guida turistica che porterà i partecipanti attraverso 20 location dei set che hanno reso celebre la pellicola di Mario Monicelli. L'iniziativa, spiega una nota, è in programma ogni domenica dal 19 settembre con ritrovo davanti l'Abbazia di San Miniato al Monte (ore 10). Questo percorso di cineturismo vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere le location che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi in San Niccolò, dalla casa del Perozzi fino a piazza Santo Spirito, rivedendo anche grazie all'ausilio di Youtube le scene del film. Oltre alle clip del film, conclude la nota, i fans potranno ricevere informazioni sulla storia della città. (ANSA).