Parma omaggia centenario nascita Alida Valli e Mario Lanza

PARMA, 14 SET - Gli omaggi ad Alida Valli e Mario Lanza, nel centenario della nascita, saranno al centro della nona edizione del Parma International Music Film Festival, in programma dal 20 al 25 settembre. Dell'attrice croata, una delle più grandi interpreti del cinema italiano, sarà presentato il 22 alla Casa della Musica il documentario 'Alida' con la presenza del regista Mimmo Verdesca. Nel nome di Lanza il festival si inaugura lunedì prossimo con il concerto degli otto finalisti del concorso canoro 'Mario Lanza Legend'; le celebrazioni del centenario del tenore italo-americano prevedono inoltre la proiezione del film 'Il grande Caruso', interpretato da Lanza, che vuole ricordare anche il centenario della morte di Caruso. In concorso quest'anno 41 produzioni, fra lungometraggi, cortometraggi, documentari e video di danza. Novità di questa edizione, un concorso fotografico sulla tutela dell'ambiente: le foto che hanno partecipato sono state selezionate per un videoclip, 'Help the world', che verrà proiettato il 20 settembre. Tra gli altri appuntamenti, il maestro Fabio Frizzi, compositore di colonne sonore, terrà il 22 una masterclass dedicata agli studenti del liceo Bertolucci sulla 'Creazione di musica per l'immagine'. (ANSA).