"La Musica Magica" per i cinquant'anni di Ezio Bosso

ROMA, 13 SET - Il 13 settembre Ezio Bosso, scomparso a maggio 2020, avrebbe compiuto 50 anni. Così Oscar Giammarinaro, meglio conosciuto come oSKAr della storica band mod Statuto, pubblica l'inedito "La Musica Magica" (Universal) per festeggiare il suo compleanno, accompagnato anche da un videoclip. "Ci siamo conosciuti all'inizio degli Anni '80 nella mia classe di contrabbasso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino - racconta Oscar -. Conoscendo me, che ero sette anni più grande, Ezio si è innamorato della cultura mod, una passione che lo ha portato a frequentare piazza Statuto (la storica piazza torinese dove è nato il movimento mod NdA) consacrandosi definitivamente mod e diventando poi il nostro bassista". La canzone composta nel 2019 e presentata all'ultimo Festival di Sanremo, tra sonorità cool jazz e pop soul, racconta proprio della loro amicizia e della passione musicale alla base del loro rapporto e delle loro carriere. Nel videoclip due giovanissimi Ezio e Oscar in una Torino d'altri tempi, sono interpretati dai fratelli Julian e Zak Loggia, figli di Alex, storico chitarrista degli Statuto. Tutti i diritti d'autore del testo saranno devoluti in beneficenza a Radio Parkies - Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, realtà internazionale già supportata da Bosso negli ultimi mesi di vita. (ANSA).